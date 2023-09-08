Петербуржцам рассказали, как изменится движение транспорта в День перенесения мощей князя Александра Невского

В Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского ограничат движение транспорта в связи с проведением ежегодного общегородского крестного хода.

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В Северной столице с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября будет запрещена остановка транспортных средств на площади Александра Невского. Кроме того, специалисты сузят проезжую часть на участке от Чернорецкого перекрестка к мосту Александра Невского, а также от моста Александра Невского к Невскому проспекту, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В ведомстве добавили, что 12 сентября запретят остановку транспорта еще на пяти участках дорог. Также автомобилисты не смогут проехать по Невскому проспекту.

Отметим, что ведомство внесло изменения в движение 29 автобусных маршрутов — №№ 3, 7, 8, 15, 22, 24, 24М, 26, 27, 27М, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 136, 136М, 141, 169А, 181, 191, 253, 290. Также будет изменено движение трамвая №3 и 12 троллейбусов — №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22.