В Петербурге скончался экс-губернатор Анатолий Повелий

В Санкт-Петербурге ушел из жизни бывший вице-губернатор Анатолий Повелий. Бывшему представителю Смольного в следующем году должно было исполниться 60 лет.

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В Северной столице в ночь на 12 сентября скончался советник губернатора Анатолий Повелий. Последнее время он боролся с тяжелой болезнью. Причины смерти не сообщаются, сообщает МК в Питере.

Напомним, что Повелий занимал пост первого заместителя главы администрации Курортного района с мая 2013 года. В декабре следующего года он стал главой Колпинского района. Повелий стал вице-губернатором осенью 2021 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе задержан ранее судимый за кражи мужчина. Его подозревают в воровстве государственных наград, принадлежащих покойному ветерану Великой Отечественной войны. Правоохранители возбудили уголовное дело.