На Шлиссельбургском автомобилист сбил школьника на самокате

В Невском районе Петербурга мигрант за рулём иномарки наехал на школьника на самокате. Ребенку потребовалась госпитализация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 11 сентября, в полицию поступило сообщение о ДТП у дома по Шлиссельбургскому простекту.

Правоохранители установили, что 27-летний мигрант наехал на своего 14-летнего соотечественника на самокате. Отметим, что автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе.

В результате ДТП школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что дорожная полиция Петербурга осмотрела Адмиралтейскую набережную с целью пресечения нарушений, совершаемых пользователями электросамокатов.