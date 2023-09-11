У Исаакиевского собора поймали первых самокатчиков-нарушителей ПДД
Дорожная полиция Петербурга осмотрела Адмиралтейскую набережную с целью пресечения нарушений, совершаемых пользователями электросамокатов. Вот только там никого найти не удалось, зато попалась парочка у Исаакиевского собора, которая передвигалась на одном транспортном средстве.
Проверка Адмиралтейской набережной стала профилактическим рейдом. Напомним, что движение на средствах индивидуальной мобильности от Сенатской площади до Дворцового моста запрещено, здесь же уже установлены специальные знаки. С 20 сентября аналогичные ограничения введут и на Дворцовой набережной, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
За нарушение самокатчик заплатит штраф в 800 рублей. При этом заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что подобные рейды — это плановая работа ГИБДД.
В результате проверок у Исаакиевского собора поймали нарушителей. Выяснилось, что молодой человек с девушкой ехали вдвоем на одном самокате. Теперь их ждет штраф.