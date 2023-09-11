У Исаакиевского собора поймали первых самокатчиков-нарушителей ПДД

Дорожная полиция Петербурга осмотрела Адмиралтейскую набережную с целью пресечения нарушений, совершаемых пользователями электросамокатов. Вот только там никого найти не удалось, зато попалась парочка у Исаакиевского собора, которая передвигалась на одном транспортном средстве.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Проверка Адмиралтейской набережной стала профилактическим рейдом. Напомним, что движение на средствах индивидуальной мобильности от Сенатской площади до Дворцового моста запрещено, здесь же уже установлены специальные знаки. С 20 сентября аналогичные ограничения введут и на Дворцовой набережной, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

За нарушение самокатчик заплатит штраф в 800 рублей. При этом заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что подобные рейды — это плановая работа ГИБДД.

В результате проверок у Исаакиевского собора поймали нарушителей. Выяснилось, что молодой человек с девушкой ехали вдвоем на одном самокате. Теперь их ждет штраф.