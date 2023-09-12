В Петербурге выделили почти 1000 га на строительство многоэтажек

В Приморском районе Петербурга появился участок для строительство высокоэтажной жилой застройки. Суммарная площадь под возведение домов составила около 933 гектаров, их согласовала Комиссия по генплану.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В границах Арцеуловской аллеи, Легковой и Парашютной улиц и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов появился участок под строительство высокоэтажных домов. Власти приняли решение перевести участки из зоны ЖМР (зарезервированное под жилое строительство) в зону Ж4 (строительство домов от девяти этажей), сообщает Коммерсантъ.

Кроме высокоэтажных домов там планируют построить зоны отдыха и транспортные коммуникации. Заявителем выступила компании ООО «Технополе».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Парнасе продолжаются споры о необходимости строительства отстойно-разворотной площадки для автобуса на Заречной улице. Группа активистов считает, что нельзя рядом со сквером ставить автобусы.