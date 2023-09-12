В Петербурге полгода непрерывно растет спрос на рабочий персонал

В Санкт-Петербурге растет спрос на специалистов из сферы рабочего персонала. Так, с начала прошлого года спрос вырос больше чем на 60%.

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В России продолжается рост спроса на рабочий персонал. Так, с осени 2022 года средний рост в регионах страны составил 61,8%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы hh.ru.

Отметим, что стремительный рост наблюдается и во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Однако наиболее востребованным рабочие оказались в Калининградской области — рост 104%.

В Петербурге рост спроса на рабочий персонал вырос на 68%.

Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, петербургские работодатели за год подняли предлагаемую зарплату с 59 834 до 70 000 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что перед началом нового учебного года в Санкт-Петербурге работодатели опубликовали тысячи вакансий подработки для студентов.