В Петербурге количество вакансий для студентов с началом учебного года выросло в 2,3 раза

Перед началом нового учебного года в Санкт-Петербурге работодатели опубликовали тысячи вакансий подработки для студентов. Возможность заработать дополнительные средства появилась на позициях диспетчеров, сборщиков и промоутеров.

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Только в августе было опубликовано более 13 тысяч вакансий с гибким графиком работы или возможностью удаленной занятости, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Студенты могут выбирать подходящую работу из различных областей, таких как розничная торговля, бизнес, перевозки, информационные технологии и туризм. Аналитики отметили, что местные работодатели увеличили количество предложений о подработке для студентов в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Политехническом университете Петербурга представили функционирующий прототип сверхпроходимого квадроцикла, разработанного студентами.