Петербургские студенты разработали квадроцикл для одиночек

В Политехническом университете Петербурга представили функционирующий прототип сверхпроходимого квадроцикла, разработанного студентами. «Эгоцентрик» является легким и быстрым, а также способным удивить своего пилота.

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Прототип был создан на основе учебной работы, начавшейся с виртуальной модели. «Эгоцентрик» относится к классу «Side-by-side», но в отличие от традиционных моделей с двумя сиденьями, здесь есть только одно кресло для пилота, в то время как на месте второго сиденья находится четырехтактный двигатель, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Такая компоновка позволила использовать несколько инноваций. Например, передние колеса расположены дальше от центра тяжести по сравнению с аналогами, что повышает безопасность квадроцикла. В будущем планируется добавить регулировку кресла для комфорта водителя. Нестандартное положение двигателя также позволяет легко контролировать квадроцикл в заносе.