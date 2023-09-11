Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге увечилось до 248 человек

В Санкт-Петербурге увеличилось количество жертв отравления после употребления продуктов из доставки. На сегодняшний день к врачам обратились около 250 человек.

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В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что сейчас на территории региона насчитывается 248 случаев заражения острой кишечной инфекцией после пробы продукции Greenbox. Еду горожанам привозили посредством сервиса «Самокат».

Отмечается, что, по результатам лабораторных исследований, на 11 сентября у 28 пострадавших нашли болезнь Salmonella. В стационарах все еще находятся 129 человек, включая двух детей.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о массовом отравлении детей в школе № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой.