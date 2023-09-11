Строительством мусорного завода под Петербургом за 12 млрд рублей займутся москвичи

В Санкт-Петербурге определились с подрядчиком, который займется возведением нового комплекса по переработке отходов на территории Ленобласти. Известно, что инвестиции в проект составят около 12 миллиардов рублей.

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Так, за строительство нового комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» будет отвечать московская компания ООО «Энергосеть», которая стала победителем конкурса. Специалисты должны заключить договор до 14 сентября в ходе собрания акционеров компании заказчика АО «Невский экологический оператор», сообщает «Патрульный Петербурга».

Отмечается, что на месте будущего комплекса с июля идут подготовительные работы. Итоговая сумма инвестиций оказалась в два раза больше того объема, что был озвучен два года назад.

Уточняется, что на предприятии появятся линии сортировки и переработки отходов, а также производство RDF-топлива и зона НИОКР. В последней будут проводиться исследования новых методов утилизации мусора.

Возведение и наладку комплекса планируют закончить не позднее 30 июня 2025 года. Известно, что мощность КПО «Островский» достигнет 600 тысяч тонн отходов в год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице построят три новых завода на территории ОЭЗ.