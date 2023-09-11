Строительством мусорного завода под Петербургом за 12 млрд рублей займутся москвичи
В Санкт-Петербурге определились с подрядчиком, который займется возведением нового комплекса по переработке отходов на территории Ленобласти. Известно, что инвестиции в проект составят около 12 миллиардов рублей.
Так, за строительство нового комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» будет отвечать московская компания ООО «Энергосеть», которая стала победителем конкурса. Специалисты должны заключить договор до 14 сентября в ходе собрания акционеров компании заказчика АО «Невский экологический оператор», сообщает «Патрульный Петербурга».
Отмечается, что на месте будущего комплекса с июля идут подготовительные работы. Итоговая сумма инвестиций оказалась в два раза больше того объема, что был озвучен два года назад.
Уточняется, что на предприятии появятся линии сортировки и переработки отходов, а также производство RDF-топлива и зона НИОКР. В последней будут проводиться исследования новых методов утилизации мусора.
Возведение и наладку комплекса планируют закончить не позднее 30 июня 2025 года. Известно, что мощность КПО «Островский» достигнет 600 тысяч тонн отходов в год.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице построят три новых завода на территории ОЭЗ.