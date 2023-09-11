Экс-полицейские, укравшие в ходе обысков из петербургского отеля 15 млн рублей, отделались условкой

В Санкт-Петербурге выбрали наказание для бывших полицейских, которые вынесли из отеля больше 15 миллионов рублей. Инцидент произошел во время обысков.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В объединенной пресс-службе судов города на Неве сообщили, что экс-правоохранители, попавшиеся на краже крупной денежной суммы, получили условный срок. Приговор огласил Выборгский районный суд города.

Все произошло 20 марта 2018 года. в отеле на улице Хошимина. Тогда двое полицейский, проводя обыск, проникли в номер и тайно вынесли оттуда 15 850 000 рублей. Деньги лежали под кроватью.

В результате мужчин обвинили по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Подсудимые вину не признали, но получили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года каждому. Кроме того злоумышленники должны будут возместить моральный ущерб потерпевшему.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудницу петербургской гостиницы задержали по подозрению в краже крупной денежной суммы у гостя саммита «Россия-Африка».