Эксперты обсудили реализацию концепции MaaS в крупных российских городах

ГУП «Петербургский метрополитен» организовал обсуждение новой концепции MaaS (мобильность как услуга), а также ее дальнейшую реализацию.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Главными темами встречи стали ориентированность на клиента в сфере транспорта, а также цифровая трансформация, системы оплаты проезда и пассажирские сервисы, сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

В обсуждении приняли участите молодежные советы трех крупнейших транспортных предприятий и руководители транспортного блока, а также эксперты отрасли. Кроме того, к мероприятию присоединились председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, гендиректор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Лызин заметил, что Петербург стал первым городом, который вплотную занялся вопросом повышения качества услуг в сфере транспорта. Очень важно при этом не забывать об ориентировании на клиентов.

Напомним, что до этого в Петербурге изучали приложение «Транспорт+». Этот пилотный проект давал пассажирам возможность самостоятельно построить мультимодальный маршрут, посмотреть расписание транспорта и даже прочесть новости. Тестирование провели на автобусных маршрутах № 100 и № 24. В результате инициатива получила положительный отзыв от волонтеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы обсудили стоимость проезда в общественном транспорте на следующий год.