Семейная пара с прошлой зимы выращивает больших полосатых кошек под Выборгом

Рядом с Выборгом, в поселке Заводской, с прошлой зимы появился специальный хоспис для больших диких кошек. Здесь под присмотром семейной пары живут тигры, рыси, пумы и леопарды.

Фото: Neva.Today

Хоспис «Дом Тигра» появился по инициативе специалистов по работе с дикими животными. Семейная пара спасает хвостатых и полосатых, лечит их, предоставляя им шанс на жизнь вне стен передвижного зоопарка или цирка, сообщает Neva.Today.

Дом для больших кошек был обустроен зимой 2022 года в поселке Заводской Всеволожского района Ленобласти. Там семья приобрела 11 гектаров, после чего, в конце мая, там поселились необычные питомцы. Известно, что хоспис «Дом тигра» — это первый в России реабилитационный центр для диких животных.

За год специалисты хосписа спасли 20 зверей, в настоящее время остаются на попечении 11 тигров, четыре пумы, а также три леопарда и одна рысь. Первым, кого спасли супруги, стал Астон Мартин, для перекупки из передвижного зоопарка на Кавказе которого пришлось сдать в ломбард автомобиль.

По словам одного из владельцев хосписа, важным правилом здесь является кастрация и стерилизация животных, так как центр не занимается разведением. Кроме того, все животные чипированы и находятся в реестре.

Отмечается, что семья переехала из Новосибирска, так как не смогла найти землю, подходящую под требования. В добавок ко всему, не удавалось найти общий язык с местной администрацией.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что законодатели Северной столицы предложили ввести налоговый вычет за лечение животных.