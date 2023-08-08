Петербургские законодатели предложили ввести налоговый вычет за лечение животных

Россияне могут получить возможность возвращать налоговый вычет за ветеринарное обслуживание. Соответствующую инициативу петербургские парламентарии намерены отправить на рассмотрение в Госдуму РФ.

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В случае принятия законопроекта жители страны смогут вернуть до 6,5 тыс. рублей за лечение одного домашнего питомца. Данная сумма составляет 13% от 50 тыс. рублей, сообщает официальный Telegram-канал Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Согласно документу, получение налогового вычета станет возможным для работающих россиян, у которых есть домашние животные.

Предложенная петербургскими законодателями инициатива является федеральной. После ее рассмотрения в Заксобрании Петербурга она будет направлена в Государственную Думу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, кто из жителей России может платить меньшую сумму налога на землю.