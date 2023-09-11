За сентябрь съемные «однушки» в Петербурге подорожали на 16%

За первый месяц осени в Петербурге увеличилась стоимость аренды однокомнатных квартир. По сравнению с августом показатель изменился больше, чем на 15%.

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Так, средняя стоимость аренды «однушки» в сентябре по Северной столице достигла 35,7 тысячи рублей. Новые цены на 16 % превышают предложения августа, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Отмечается, что в среднем по России стоимость съемной однокомнатной квартиры составила 26,1 тысячи рублей. В сравнении с августом показатель поднялся на 9 %.

Однако есть и такой город, где арендовать «однушку» стало дешевле. Речь идет об Уфе, где цены на аренду такого жилья упали на 3 %.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за 2023 год упали цены на квартиры.