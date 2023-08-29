В Петербурге в 2023 году упали цены на квартиры

В Российской Федерация в большинстве регионов выросли цены на недвижимость в новостройках и на вторичном рынке. Причиной таких изменений стало повышение ключевой ставки Центробанка.

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В Северной столице стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке снизилась до 202 тысяч рублей, в новостройках квадрат обойдется в 247,23 тысячи рублей, сообщает Петроград.

Отмечается, что падение цен составила 9,6 тыс. рублей на вторичку и 4,4 тыс. рублей на новостройки. Однако за последние две недели зафиксирован рост на 1,02% для вторички и 0,9% для нового жилья.

Отмечается, что в Краснодаре стоимость квадратного метра взлетела на 20%, а на вторичном рынке — на 11,1%. В столице Кубани цены на обоих рынках стали одинаковыми – 140,3 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Схожая ситуация наблюдается в Ростове-на-Дону и Казани.