На концерте SHAMANA поклонница потеряла сознание от волнения

На сольном концерте российский певец SHAMAN пригласил девушку на сцену. Фанатка упала в обморок во время танца с артистом. Вероятно, она сильно переволновалась.

Фото: кадр из клипа «Я русский»

В субботу, 9 сентября, прошел концерт российского исполнителя SHAMANA. Артист позвал на сцену фанатку из зала. Девушке стало плохо, она упала в обморок прямо во время танца и повисла на руках звезды, сообщает Neva.Today.

Увидев произошедшее, охранники быстро выбежали на сцену и помогли унести поклонницу за кулисы. Позже SHAMAN обратился к зрителям и сообщил, что с девушкой все в порядке.

Ранее Санкт-Петрбург.ру сообщал о том, что в городе на Неве состоялся сольный концерт российского исполнителя. SHAMAN (Ярослав Дронов) провел выступление для 40 000 зрителей на «Газпром Арене». В конце зал стоя пел гимн России.