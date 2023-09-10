Певец SHAMAN собрал 40 000 фанатов на «Газпром Арене»

В городе на Неве состоялся сольный концерт российского исполнителя. SHAMAN (Ярослав Дронов) провел выступление для 40 000 зрителей на «Газпром Арене». В конце зал стоя пел гимн России.

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В субботу, 9 сентября, Ярослав Дронов с опозданием эффектно появился на концерте на раритетном мотоцикле марки Harley-Davidson. Слушатели радостно встретили певца, размахивая флагами страны.

В конце выступления артист вместе с публикой спели гимн России, сообщает ALLNW.

Перед концертом SHAMAN находился на Петропавловской крепости. Исполнитель стрелял из пушки в присутствии военных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что праздник «Алые паруса» собрал 70 тысяч участников.10 тысяч из них приехали из других регионов России. Среди посетителей также были 430 выпускников из Донецкой Народной Республики и Мариуполя.