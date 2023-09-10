Утром 11 сентября Петербург окажется во власти тумана

В первый день рабочей недели, 11 сентября, город на Неве ожидает ухудшение погодных условий. Жителей и гостей Северной столицы предупредили, что в понедельник образуется туман с плохой видимостью.

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Погода в Санкт-Петербурге станет хуже ночью и утром 11 сентября. В районы города придет густой туман. Видимость упадет до 400-700 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

В воскресенье, 10 сентября, температура воздуха в городе Петра поднимется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург пришел атлантический циклон, который принес с собой облака. В среду жители Северной столицы столкнутся с небольшим похолоданием. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +19 до +21 градуса, а в Ленинградской области до +22. Ветер будет свежий до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы и составить 757 мм ртутного столба.