В петербургском метро злодей проломил мужчине череп и сбежал в сторону «Девяткино»

В Северной столице на станции «Кировский завод» произошла драка. Мужчина проломил молодому человеку голову. После этого злодей забежал в поезд и уехал в сторону «Девяткино». Идут поиски подозреваемого.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 сентября, в полицию поступило сообщение о драке в метро на станции «Кировский завод». Неизвестный избил 28-летнего пассажира и сбежал в сторону «Девяткино».

На вид злодею примерно 35-40 лет, он имеет короткую стрижку, русые волосы, рост примерно 180-190 сантиметров. Обидчик носил синюю футболку, джинсы и темные ботинки.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга распитие алкоголя двух коллег закончилось ссорой, в ходе которой один из них погиб. Труп направлен в морг для установления причины смерти.