Хулиган напугал петербуржцев ночными выстрелами в жилом доме

В Центральном районе Северной столицы гражданин решил пострелять из травматического пистолета ночью в квартире. Шесть раз он выпустил пулю дома, а потом на улице. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 сентября в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов по Захарьевой улице.

На месте происшествия задержан 39-летний безработный жители города Петра. Около 23:40, в пятницу, 8 сентября хулиган выстрелил шесть раз в квартире из травматического пистолета, затем вышел на улицу и прицелился еще шесть раз в металлические ворота.

У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет и семь коробок с патронами.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Петроград сообщал о том, что трое мужчин напали на продавцов в магазине в Петербурге.