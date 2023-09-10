В Петербурге число отравившихся едой из доставки перевалило за 100 человек

В городе на Неве растет количество отравившихся едой «Грин Бокс». Насчитывается 171 случай острой кишечной инфекции, 99 находятся в медицинских учреждениях. Среди больных двое детей.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

В воскресенье, 10 сентября, в Северной столице зафиксирован 171 случай острой кишечной инфекции. В числе пострадавших двое детей. Больные заказывали доставку продукции АО «Грин Бокс».

У восьми обратившихся за помощью обнаружена Salmonella, так же она найдена в еде «Грин Бокс». В стационарах помещены 99 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

На сегодняшний день продолжается отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, а также обследование персонала компании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице выросло количество отравившихся едой из сервиса доставки.