Петербуржцам рассказали, какие прививки нужно повторить взрослым

Специалисты из Роспотребнадзора поделились, что вакцинироваться следует не только детям, но и взрослым. Специфический иммунитет после вакцинации в детском возрасте проходит спустя определенное время.

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Большая часть взрослых делали прививку от страшных болезней, таких как дифтерия, столбняк, корь, грипп, пневмококковые инфекции. Стоит помнить, что вакцинироваться нужно не один раз в жизни, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Эксперты рассказали, когда необходима ревакцинация.

Против столбняка и дифтерии нужно вакцинироваться каждому человеку раз в десять лет.

Кори и краснуха — очень страшные болезни. Стоит привиться, если вы не помните, когда делали это в последний раз.

Ревакцинация от гепатита В не нужна. Повторно сделать прививку могут медицинские работники, взаимодействующие с кровью.

Пневмококковая инфекция и грипп – вакцинация создана для людей с хроническими заболеваниями, а также для жителей старше 60 лет, по причине возможного развития тяжелых осложнений и летальных исходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что массовую вакцинацию от COVID-19 для многих категорий граждан уберут из Национального календаря профилактических прививок.