Петербуржцам рассказали о раннем подъеме заболеваемости вирусными инфекциями

В России замечен ранний подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Как известно, это случилось потому, что в стране после нашествия коронавируса осталось мало интерферона. Интерферон очень важен для поддержания противовирусной защиты. Этим поделилась профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина

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Профессор Наталья Калинина заявила, что в анамнезе может находиться коронавирусная инфекция, которая «раздраконила всю противовирусную защиту», сообщает Neva.Today.

Эксперт уверена, что наша противовирусная защита «ничему не обучилась», так как запас интерферона быстро закончился.

Однако, все же страна легко переживет ближайший сезон ОРВИ. Граждане стали внимательнее со своим здоровьем после ковида.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что больницы Ленобласти выписали всех пациентов с COVID-19 домой.