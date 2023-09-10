Эксперты рассказали, способны ли собаки к манипуляции

Порой хозяевам собак кажется, что их питомец может вынуждать делать определенные действия: выпросить погулять подольше или покормить его побольше. Специалисты рассказали, умеют ли животные манипулировать на самом деле.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился, что из-за того, что собаководы любят очеловечивать собак, им часто придают несуществующие умения. В реальной жизни животные не умеют манипулировать, питомцы не располагают развитым абстрактным мышлением, чтобы просчитывать свои стратегии. То, что человеку кажется манипуляцией, на самом деле просто выученное поведение собак. Чаще всего причиной этого поведения является сам хозяин, который и спровоцировал формирование такой привычки, поощряя какие-либо действия питомца.

В первую очередь владелец собаки должен определить, что позволительно для его четвероногого друга, а что нет. Нельзя довести то того, чтобы животное стало слишком настойчиво, это может вызвать проблемы с поведением, сообщает пресс-служба российской кинологической федерации.

Для того, чтобы исправить нежелательное поведение, важно не хвалить за него. Лучше всего игнорировать попытки питомца выпросить желаемое. Помните, что нужно набраться терпения, и собака со временем покажет лучший результат.

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