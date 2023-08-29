Россиян лишил глаза собаку, не проявлявшую к нему агрессию

В Волгограде полицейские начали поиски мужчины, выстрелившего в бездомного пса. Злодей расстрелял собаку, постоянно живущую около магазина.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В Тракторозаводском районе Волгограда неизвестный выстрелил в собаку, постоянного живущую около магазина. Живое не проявляло агрессии, однако преступник достал пистолет и выстрелил в нее. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски мужчины, сообщает телеканал 360.

Местные жители рассказали, что пострадавшая собака осталась без глаза из-за действий злодея. На месте ранения у нее скопилась кровь и гной. Волгоградцы отметили, что теперь собаки боятся подходящих мужчин.

Пострадавшим животным также заинтересовались зоозащитники, которые заявили о готовности отправить животное к ветеринарам.

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