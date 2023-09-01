В Петербурге открылось генконсульство Киргизии 1 сентября

Киргизия открыла свое генеральное консульство в Культурной столице России. Отмечается, что в его округ войдут территории республик Карелии, Коми и ряда других субъектов РФ.

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Генеральное консульство Киргизии было открыто в Санкт-Петербурге 1 сентября. Его открытие прошло в рамках дальнейшего развития сотрудничества между государствами в экономической, культурной и гуманитарной сферах, говориться в сообщении пресс-службы киргизского МИД.

В ведомстве отметили, что консульский округ будет включать в себя Северную столицу, территории республик Карелии и Коми, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Консульства республики уже работают в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Петербурге с 1 сентября появится возможность оформить финскую визу.