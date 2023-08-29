В Петербурге с начала нового учебного года начнут выдавать финскую визу

В Санкт-Петербурге местные жители смогут вновь получит финскую визу. Так, заявки начнут принимать с осени 2023 года.

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Во вторник, 29 августа, стало известно, что в Северной столице возобновится прием заявлений на получение визы в Финляндию. Так, желающим необходимо подготовит пакет документов, после чего посетить центр VFS Global, сообщает ТАСС со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, жители смогут подать документы уже с 1 сентября 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице открылся Китайский визовый центр, правда, пока только в тестовом режиме. В настоящее время специалисты проводят уведомления заявителей. Уточняется, что сейчас специалисты по телефону или при помощи электронного письма уведомляют заявителей, которые уже записались на прием с целью подачи документов в генконсульство Китая.