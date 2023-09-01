Смольный потратит почти 40 миллионов рублей для привлечения туристов
Власти Культурной столицы планируют выделить почти 40 миллионов рублей для привлечения туристов. Заказчиком выступила БУ «Городское туристско–информационное бюро».
Смольный принял решение потратить 39,8 миллиона рублей на привлечение туристов в Северную столицу. Аналогичная информация была размещена на портале государственных закупок.
Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Городское туристско–информационное бюро». Организация занимается писком подрядчиков, которые смогут разместить имиджевую информацию о туристической привлекательности Санкт-Петербурга в других городах России.
В частности, рекламу Культурной столицы должны показать в Москве и Московской области, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и Самаре. Информацию о Петербурге должны будут прокрутить 19.2 миллиона раз.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге демонтировали статую зайца у Петропавловской крепости для проведения ремонта.