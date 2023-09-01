Смольный потратит почти 40 миллионов рублей для привлечения туристов

Власти Культурной столицы планируют выделить почти 40 миллионов рублей для привлечения туристов. Заказчиком выступила БУ «Городское туристско–информационное бюро».

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольный принял решение потратить 39,8 миллиона рублей на привлечение туристов в Северную столицу. Аналогичная информация была размещена на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Городское туристско–информационное бюро». Организация занимается писком подрядчиков, которые смогут разместить имиджевую информацию о туристической привлекательности Санкт-Петербурга в других городах России.

В частности, рекламу Культурной столицы должны показать в Москве и Московской области, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и Самаре. Информацию о Петербурге должны будут прокрутить 19.2 миллиона раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге демонтировали статую зайца у Петропавловской крепости для проведения ремонта.