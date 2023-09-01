В Петербурге демонтировали статую зайца у Петропавловской крепости

Знаменитая статуя зайца, которая была установлена у Иоанновского моста ведущего в Петропавловскую крепость, временно исчезла. Причиной стала трещина на ухе скульптуры.

Фото: пресс-служба КРТИ

Скульптуру зайца у Петропавловской крепости временно забрали для проведения ремонта. Трещина на ухе была обнаружена во время обследования ледорезов Иоанновского моста, которые предохраняют его от ледохода.

На данный момент не удалось установить причину дефекта скульптуры. Однако он находится в агрессивных климатических условиях, на что указывает истощение краски на одной из сторон скульптуры. Также скульптура страдает от «охотников за деньгами», которые с помощью магнита пытаются собирать деньги вокруг скульптуры, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ремонт должен занять всего несколько недель. В прошлый раз зайца чинили в 2021 году, когда ему проводили косметические процедуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга намерены взять федеральный займ на 14 миллиардов рублей для развития городской инфраструктуры.