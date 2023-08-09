Россияне едут в Калининград, несмотря на высокую стоимость билетов и жилья

Жители России активно осваивают внутренний туризм, и одним из наиболее популярных направлений стала Калининградская область, которая вошла в десятку самых излюбленных россиянами маршрутов. Несмотря на подорожание авиабилетов и отелей, регион не становится менее востребованным.

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Спрос на туристические путевки в Калининградскую вырос на 15-20%, передает «МК в Калининграде» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом перелет из Москвы в Калининград в обе стороны и без багажа стоит около 20 тыс. рублей. Можно слетать и дешевле, но для этого необходимо покупать билеты заранее. В этом случае перелет в сентябре может стоит 10 тыс. рублей.

Проживание в Калининграде и области тоже не очень дешевое. Например, санаторный отдых подорожал на 10-15%, а экскурсионные программы – на 10%. Готовые туры также увеличились в цене в среднем на 10-20%.