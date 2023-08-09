В Петербурге сиделка из Узбекистана украла у пенсионерки полмиллиона с прикроватной тумбочки

В Приморском районе правоохранители задержали гражданку Узбекистана по подозрению в краже полмиллиона рублей у пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полдень 7 августа оперативники произвели задержание 35-летней уроженка Узбекистана. Следствию известно, что она является сиделкой в патронажной службе и стоит на учете в миграционной службе. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания.

О возмутительной краже стало известно 26 июня 2023 года. В этот день в полицию позвонила 92-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у нее украли 600 тыс. рублей, которые лежали в прикроватной тумбочке. Деньги заменили на валюту из банка приколов.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (совершение кражи с незаконным проникновением в жилище на сумму более 250 тыс. рублей).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании двух мужчин, подозреваемых в убийстве генерального директора одной из строительных фирм Северной столицы.