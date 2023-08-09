Изменения Смольного в Социальный кодекс коснутся семей с детьми

Власти Смольного утвердили новый порядок выплат семьям мобилизованных. Изменения коснутся как необходимых для этого документов, так и самих пособий. Соответствующие изменения внесены постановлением в Социальный кодекс.

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В документе говорится об актуализации норм, предусматривающих предоставление ряда документов для оформления данной социальной поддержке. Перемены коснутся и непосредственного предоставления детского пособия сроком на полгода, которое родные мобилизованных смогут получить вне зависимости от дохода членов семьи, сообщает Telegram-канал пресс-службы Правительства Петербурга.

В случае назначения ежемесячного пособия после рождения ребенка предоставление ежемесячной выплаты семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка прекращается. Однако право на получение ежемесячной выплаты, которая назначена до 1 января 2023 года, у петербуржцев сохраняется до момента назначения единого пособия или до окончания указанного периода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жители Петербурга с ВИЧ рискуют остаться без лекарств, если Смольный не найдет 459 млн. рублей бюджетных средств на их покупку.