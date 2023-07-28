Петербуржцы с ВИЧ могут остаться без лекарств, если Смольный не найдет 459 млн рублей

В Санкт-Петербурге может произойти дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ. В Смольном ситуацию объясняют недопоставками со стороны федерального центра.

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Существует угроза нехватки семи позиций препаратов для антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных петербуржцев. На сегодняшний день власти города ищут деньги для закупки данных лекарств за счет бюджета Петербурга. Для этого необходимо 459 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Однако, если случится дефицит, более 29 тыс. человек недополучат необходимых лекарственных средств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о популярности антидепрессантов среди петербуржцев. В 2023 году горожане стали на 40% активнее покупать такие препараты, следствием чего стало их подорожание. Больше всего людей интересуют лекарства от нервов, предназначенные для длительной терапии.