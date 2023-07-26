Петербуржцы стали скупать антидепрессанты на 40% чаще

В Санкт-Петербурге взлетели продажи рецептурных препаратов для нервной системы. По сравнению с прошлым годом количество проданных лекарств увеличилось на 40%.

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Чаще всего горожане стали интересоваться такими категориями антидепрессантов, которые направлены на долгое терапевтическое действие. В общей сложности было скуплено около 509 790 упаковок, сообщает АБН.

В свою очередь, популярность транквилизаторов с краткосрочным действием выросла на 27%, а нейролептиков — на 24%. Всего с января по июнь текущего года горожане скупили около двух миллионов упаковок препаратов из групп «психоаналептики» и «психотропные препараты».

Эксперты полагают, что повышенный спрос на такой тип лекарств связан сразу с несколькими факторами, среди которых, например, обеспокоенность горожан информационной повесткой, зависимой от геополитической ситуации, а также санкционные ограничения.

С начала года максимальный рост продаж антидепрессантов был зафиксирован в мае и июне. В марте же, наоборот, наблюдалось падение спроса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы испытывают стресс и тревогу чаще остальных россиян.