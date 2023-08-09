Полиция Петербурга задержала квартирного афериста с судимостью

Правоохранители задержали мужчину, пытавшегося присвоить себе квартиру умершего в 2018 году человека. Махинатор был несколько раз судим и получил условный срок по статье о мошенничестве.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 60-летний шарлатан предоставил поддельный паспорт и свидетельство о рождении на имя другого человека, который якобы является братом умершего мужчины. Таким образом мошенник попытался получить квартиру, записанную на покойного, хотя она должна была перейти государству.

В ходе обыска квартиры мошенника правоохранители изъяли ноутбук, мобильный телефон, а также документы на право собственности на несколько объектов недвижимости. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанный был судим в 2012 и 2020 году за различные преступления. В их числе значится и мошенничество.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что полиция поймала мошенников, которые продали петербуржцу песок вместо дорогостоящего мобильного телефона.