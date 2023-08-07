На обновление гребной базы «Знамя» в Петербурге потратят почти 3 млрд рублей

Петербургские власти намерены провести реконструкцию гребной базы «Знамя», которая расположена в Петроградском районе города. В общей сложности на эти цели может пойти около 3 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Смольного

Обновлением гребной базы занялся СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», именно он является заказчиком работ, согласно информации, представленной на сайте госзакупок. Начальная цена работ составляет 2,7 миллиарда рублей.

В рамках рамках мероприятий специалисты оборудуют культурно-спортивный центр, общая площадь которого составит примерно 4600 «квадратов» территории гребной базы. Всего на реконструкцию объекта может понадобиться примерно 62 миллиона рублей, а реставрация самого здания обойдет в еще 77 миллионов рублей. При этом на возведение центра могут выделить около 2,6 миллиарда рублей.

Работы планируют провести в три этапа и закончить к августу 2025 года. Обновлять объект начнут осенью этого года.

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