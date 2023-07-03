Из-за отсутствия импортных поставок проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине будет изменен

В Пушкине меняют проект по реконструкции Александровского дворца, что связано с трудностями в поставке импортного оборудования.

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Музей-заповедник «Царское Село» провел конкурс, согласно которому будет осуществлена корректировка проектной документации на реконструкцию Александровского дворца, сообщает АБН. В результате единственную заявку подала компания ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой»», с которой, вероятно, и будет заключен контракт.

Известно, что начальная цена закупки превысила 7 миллионов рублей, однако окончательная сумма так и не была названа. Уточняется, что изменения в проект было решено внести из-за невозможности осуществить поставки необходимого импортного оборудования в Россию.

Напомним, что проект по обновлению Александровского дворца разработало ООО «Архитектурное бюро «Студия 44». До окончания реставрационных работ петербургские власти выделят еще 780 миллионов рублей на строительство и 730 миллионов рублей на «средства учреждения».

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что гостинцу «Октябрьская» обновят за 1 миллиард рублей.