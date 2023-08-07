В Ленинградском зоопарке животные спасаются от жары мороженым под ледяной «глазурью» и личными бассейнами

В жаркую погоду непросто приходится не только людям, но и животным. Работники Ленинградского зоопарка рассказали, как их питомцы справляются с погодной аномалией.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

В пресс-службе Ленинградского зоопарка отметили, что специалисты выработали специальную отлаженную схему по обеспечению комфорта в зверинце даже, когда столбик термометра превышает 30 градусов. В частности, питомцам дают даже такое необычное лакомство как мороженое, только вот оно совсем непростое.

Так, для спасения от жары у животных в вольерах есть прохладные домики, которые спрятаны в тени. Кроме того, у многих местных жителей оборудованы личные бассейны, а тем, кто скептически относится к таким самодельным водоемам, работники устраивают прохладный душ из шланга. При этом, конечно, же каждый из вольеров оснащен поилками с водой.

Самым необычным средством от жары, про которое рассказали специалисты, стало мороженое под ледяной «глазурью». Его делают из фруктов, овощей и белковой пищи. В понедельник такое лакомство уже попробовали белорукие гиббоны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам напомнили о важности головных уборов и жидкости в жару.