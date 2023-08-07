Петербуржцам напомнили о важности головных уборов и воды в жару

В понедельник, 7 августа, на территории Петербурга установилась аномальная жара. Чтобы легче перенести высокие температуры, горожанам необходимо соблюдать несколько рекомендаций. В противном случае все может закончиться больницей.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В пресс-службе МЧС по Петербургу напомнили, что во избежания теплового удара при выходе на улицу нужно иметь при себе головной убор. При этом вся остальная одежда должна быть легкой и светлой, из натуральных тканей.

Для защиты кожных покровов спасатели рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Пить нужно часто и много даже в случае, когда, казалось бы, жидкости не хочется. Важно, что в напитках не должно быть газов и сахара.

В общей сложности нужно употреблять примерно два литра жидкости за день, включая суп, чай, кофе и квас. А вот об энергетиках и алкоголе лучше забыть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Культурной столицы ввели повышенный уровень погодной опасности из-за жары.