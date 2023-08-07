В 30-градусную жару на территории Петербурга не осталось безопасных для купания пляжей

Спастить от жары в водоемах Петербурга оказалось невозможным. С начала месяца все пляжи города загрязнились и стали непригодными для купания.

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В пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора сообщили, что акватории всех 24 пляжей больше не соответствуют санитарным нормам. Купаться в водоемах крайне не рекомендуется, даже несмотря на пекло, которое накрыло Северную столицу 7 августа.

В общей сложности специалисты взяли 264 пробы воды для оценки санитарно-химических, микробиологических и паразитологические показателей. Так, проверку не прошли Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, озеро Безымянное и другие.

А между тем, в городе температурные показатели перескакивают за 30 градусов. На территории региона введен повышенный уровень погодной опасности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале месяца безопасными для купания были признаны четыре городских пляжа.