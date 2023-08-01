В Петербурге впервые за долгое время безопасными для купания признали четыре пляжа

В Санкт-Петербурге снова проверили качество воды в местных водоемах. В этот раз положительные результаты показали сразу четыре пляжа.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Число водоемов, пригодных для купания, на территории Северной столицы увеличилось. Так, после мониторинга состояния качества водных акваторий 24 городских пляжей специалисты смогли найти четыре места, где можно не бояться заходить в воду.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего было взято 240 проб воды. Эксперты оценили санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результату осмотра, безопасными признали четыре пляжа, три из которых находятся в Выборгском районе.

Таким образом, на настоящий момент купаться разрешено в 1-ом и 2-ом Суздальском озерах, Ольгинском водоеме, а также озере Безымянное, которое находится в Красносельском районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 10 июля после очередной проверки пляжей специалисты нашли только два пригодных для купания водоема.