Петербуржцам объяснили, какая косметика считается лучшей в жару

В Петербурге столбик термометра уже превысил 30 градусов, в связи с чем к выходу на улицу стоит хорошенько подготовиться. Эксперты объяснили, какая косметика подойдет при таком пекле лучше всего и сможет защитить от солнца.

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Так, чрезмерное, вредное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу можно сократить, если использовать специальные уходовые средства. Правильно подобранная солнцезащитная косметика, по мнению специалистов Роспотребнадзора, способна предотвратить печальные последствия.

Приобретая средство от солнца, необходимо обратить внимание на коэффициент SPF, он же фактор защиты от солнца, который указан на этикетке продукции. В зависимости от уровня SPF складывается защита от ультрафиолетовых лучей.

Также при выборе косметики нужно обращать внимание на информацию, которая написана на упаковке, сроки годности. Не стоит брать, например, солнцезащитный крем, который содержит аминобензойную кислоту и салицилат троламинацилат, потому что этим компоненты способны вызывать отрицательную реакцию на коже.

В Роспотребнадзоре заметили, что среди солнцезащитной косметики помимо крема есть лосьоны, стики, гели, масла, муссы и другое. SPF 15 подходит для ежедневной защиты, а SPF 30 — по-большей части для отдыха на солнце. Примечательно, что солнцезащитные средства нужно наносить каждые два час из-за того, что SPF за указанный период теряет свойства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам напомнили о важности головных уборов и жидкости в жару.