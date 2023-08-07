Петербургские власти изменили наказание, которое предусмотрено за неуплату курортного сбора. Сумма взысканий для некоторых групп стала меньше.

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Соответствующий законопроект разместили на сайте Смольного. Согласно документу, сумма штрафов, предусмотренная за задержку или неуплату курортного сбора от отелей и гостиниц, уменьшилась. Так, понизились взыскания для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

При этом в случае повторного нарушения в течение года граждане заплатят в пять раз больше изначальной суммы. В частности, после нововведения за однократное нарушение индивидуальные предприниматели будут оштрафованы на 2 тысячи рублей вместо 5 тысяч, а юридические лица заплатят 5 тысяч рублей вместо 10 тысяч.

В случае несвоевременного перечисления средств в бюджет Петербурга операторам курортного сбора грозит наказание в виде 10 тысяч рублей (в случае ИП) и 30 тысяч рублей (в случае юрлица). Изначально штрафы составляли от 50 до 75 тысяч рублей. Повторные нарушения также закончатся увеличенными суммами.

Туристы, прибывшие на территорию Петербурга и не оплатившие курортный сбор,заплатят от 500 до 1 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма будет увеличена до 1 000-5 000 тысяч рублей. Такие же цифры были указаны в первой редакции документа.

Известно, что проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице повзрослевших членов многодетных семей могут освободить от оплаты курортного сбора.