В Петербурге штрафы за неуплату курортного сбора решили уменьшить, но не для всех
Петербургские власти изменили наказание, которое предусмотрено за неуплату курортного сбора. Сумма взысканий для некоторых групп стала меньше.
Соответствующий законопроект разместили на сайте Смольного. Согласно документу, сумма штрафов, предусмотренная за задержку или неуплату курортного сбора от отелей и гостиниц, уменьшилась. Так, понизились взыскания для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
При этом в случае повторного нарушения в течение года граждане заплатят в пять раз больше изначальной суммы. В частности, после нововведения за однократное нарушение индивидуальные предприниматели будут оштрафованы на 2 тысячи рублей вместо 5 тысяч, а юридические лица заплатят 5 тысяч рублей вместо 10 тысяч.
В случае несвоевременного перечисления средств в бюджет Петербурга операторам курортного сбора грозит наказание в виде 10 тысяч рублей (в случае ИП) и 30 тысяч рублей (в случае юрлица). Изначально штрафы составляли от 50 до 75 тысяч рублей. Повторные нарушения также закончатся увеличенными суммами.
Туристы, прибывшие на территорию Петербурга и не оплатившие курортный сбор,заплатят от 500 до 1 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма будет увеличена до 1 000-5 000 тысяч рублей. Такие же цифры были указаны в первой редакции документа.
Известно, что проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице повзрослевших членов многодетных семей могут освободить от оплаты курортного сбора.