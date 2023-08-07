После взрыва страйкбольной гранаты на фестивале фурри в Удельном парке возбудили уголовное дело

В Приморском районе после задержания мужчины, который пронес на фестиваль субкультур страйкбольную гранату, возбудили уголовное дело. В результате инцидента пострадал один из участников мероприятия.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сам инцидент произошел 6 августа днем в парке напротив ТЦ «Сити Молл», где проходил фестиваль фурри. Тогда за взрыв страйкбольной гранаты был задержан 19-летний петербуржец.

Чуть позже историю правоохранителям подтвердил 37-летний участник мероприятия, который попытался остановить злоумышленника. Во время того, как мужчина отбирал у неизвестного гранату, она взорвалась в руке. В результате пострадавший получил закрытый взрывной субкапитальный перелом кисти. После оказания помощи пациента отпустили в удовлетворительном состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанного молодого человека поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестные забежали ночью в компьютерный клуб Выборгского района и взорвали страйкбольную гранату.