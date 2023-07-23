Неизвестные взорвали страйкбольную гранату в общественном заведении Петербурга

В Выборгском районе Петербурга неизвестные забежали ночью в компьютерный клуб и взорвали страйбольную гранату. Это не на шутку напугало посетителей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 22 июля по номеру 112 позвонил мужчина, который сообщил, что в компьютерном клубе на Лесном проспекте кто-то из посетителей напугал других предметом, который взорвался и наделал много дыма.

Полицейские выехали на место и выяснили, что инцидент произошел около 23:50. К счастью, дым был без огня, и никто не пострадал. Правоохранители узнали, что неизвестные взорвали страйкбольную гранату, а после поспешили скрыться с места происшествия. Пострадавших нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге неизвестный поджог пакет с пиротехнической смесью в помещении с банкоматами. Но деньги не взял.