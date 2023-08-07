Восьмиклассница скончалась от утопления после купания в парке Интернационалистов

Во Фрунзенском районе произошла очередная трагедия на воде. Во время купания в пруду девочка нырнула, но выбраться самостоятельно на сушу уже не смогла. Ее передали врачам скорой, но почти сразу же подросток скончался от утопления.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трагедия произошла ближе к вечеру 6 августа. Тогда в экстренные службы поступило сообщение от очевидца, что на территории парка Интернационалистов подруга нырнула в пруд, но обратно не вылезла.

Неизвестную девочку экстренно доставили в больницу. Спустя некоторое время пациентка скончалась от утопления.

Позже личность погибшей установили, ей оказалась восьмиклассника, обучающаяся и проживающая в Петербурге вместе с матерью. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше 17 человек утонули в Северной столице за это лето.