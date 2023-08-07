В Петербурге 7 августа на вылет задержали четыре авиарейса

В понедельник из петербургского аэропорта несколько самолетов вылетят позже, чем планировалось. Речь идет о внутренних и международных рейсах.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

С начала рабочей недели расписание Пулково изменилось. Вылеты четырех рейсов перенесли на более позднее время. Речь идет об отправлении самолетов в Киргизию, Уфу, Красноярск и Норильск.

Так, рейс «Санкт-петербург — Бишкек» от Уральских Авиалиний вылетит из города на Неве в 09:30 вместо 05:35. Причина переноса не указана.

Кроме того, с опозданием отправят самолет в Уфу. Теперь авиарейс покинет Петербург в 13:55 вместо 13:00, как планировалось изначально.

Третьим задержанным самолетом стало судно NordStar Airlines в Красноярск, которое отправится в 22:20 вместо 20:00. Пока последним задержанным самолетом стал рейс «Петербург — Норильск» на 22:25, который теперь покинет город в 23:30.

Больше изменений в расписании не предвидится. Обо всех обновлениях можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 июля в Северной столице задержали пару рейсов до Антальи.