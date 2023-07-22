Два рейса до Антальи задерживают в Пулково 22 июля

В петербургском аэропорту несколько самолетов задержали, — они будут отправлены, но позже запланированного изначально времени. Речь идет о двух рейсах до Турции.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Согласно данным онлайн-табло Пулково, с задержкой покинут аэропорт пассажиры направлений «Петербург — Анталья». За перевозку граждан отвечает Turkish Airlines.

Так, первый рейс перенесли еще с ночи. Изначально он должен был покинуть воздушную гавань Северной столицы около 02:50, но по итогу отправится только в 12:20.

Еще один самолет перенесли на 22:20 с 15:05. Причины таких длительных задержек рейсов пока остаются неизвестными.

Пассажиры других направлений должны отправиться в путь согласно плану. Обо всех изменениях в расписании можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 11 июля из Культурной столицы в Стамбул самолеты начали летать чаще.