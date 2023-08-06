Во Всеволожском районе спасатели вытащили тело женщины из канализационного люка

В СНТ Юбилейное-Ручьи спасатели из Шлиссельбурга достали женский труп, который лежал в канализационном люке. Полицейские отправили ее тело в морг.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Стало известно, что 6 августа возле поселка Осельки в одном из СНТ Всеволожского района специалистов вызвали на место происшествия, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.

На вызов отправили поисково-спасательный отряд из города Шлиссельбурга. Приехали они в СНТ Юбилейное-Ручьи из-за трупа женщины в канализационном люке. С помощью инструментов и специального снаряжения они спустились туда и достали тело.

Его передали правоохранительным органам, которые отправили его в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что сотрудники поисково-спасательного отряда из города Новая Ладога достали тело утонувшего рыбака из реки Сясь. Он пропал несколько дней назад.