Во Всеволожском районе спасатели вытащили тело женщины из канализационного люка
В СНТ Юбилейное-Ручьи спасатели из Шлиссельбурга достали женский труп, который лежал в канализационном люке. Полицейские отправили ее тело в морг.
Стало известно, что 6 августа возле поселка Осельки в одном из СНТ Всеволожского района специалистов вызвали на место происшествия, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.
На вызов отправили поисково-спасательный отряд из города Шлиссельбурга. Приехали они в СНТ Юбилейное-Ручьи из-за трупа женщины в канализационном люке. С помощью инструментов и специального снаряжения они спустились туда и достали тело.
Его передали правоохранительным органам, которые отправили его в морг для установления причин смерти.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что сотрудники поисково-спасательного отряда из города Новая Ладога достали тело утонувшего рыбака из реки Сясь. Он пропал несколько дней назад.